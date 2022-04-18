Сидзуока, Япония, 18 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Упаковка чайных листьев нового урожая весом один килограмм была продана за рекордные $15,5 тыс. на аукционе в Японии. Об этом 18 апреля сообщает агентство Kyodo.

Чай

Чайные аукционы проходят каждый год в городе Сидзуока, рядом с которым располагаются самые лучшие чайные плантации Японии. Зелёный чай, проданный за рекордную цену, был собран на плантации в центральной части Японии. Знатоки после дегустации отметили уникальный интенсивный вкус и аромат напитка, а также его глубокий цвет.

Средняя цена чая нового урожая на аукционе в Сидзуоке составила пять тыс. йен или около $40 за килограмм. Сельскохозяйственные аукционы проводятся в Японии традиционно каждый год. На них часто устанавливаются ценовые рекорды на сельхозпродукцию. Например, в ноябре 2021 года на рыбном аукционе в префектуре Фукуи крупного снежного краба продали за рекордные 800 тыс. иен (около $7 тыс.).