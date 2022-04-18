Вашингтон, 18 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Житель штата Флорида побил мировой рекорд, посмотрев фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 292 раза, сообщает CNN.

BagoGames Человек-паук

Мужчина по имени Рамиро Аланис в 2019 году уже побил рекорд по наибольшему количеству посещений одного и того же фильма в кинотеатре, сходив 191 раз на фильм «Мстители: Финал».

В 2021 году его рекорд побил Арно Кляйн, просмотрев 204 раза фильм «Камелот — Часть первая», согласно пресс-релизу Книги рекордов Гиннесса.

Чтобы поставить новый рекорд, Аланису пришлось потратить порядка 720 часов, что составляет около 30 дней, на просмотр последней части саги о «Человеке-пауке». Он ходил в кинотеатр с 16 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года. Причем в первые недели он смотрел по пять фильмов подряд каждый день.

Билеты в кино обошлись американцу примерно в $3400.