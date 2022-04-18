Кабанский район, Бурятия, , 08:05 — REGNUM Семьям погибших работников Селенгинского целлюлозно-бумажного комбината выплатят компенсации из резервного фонда правительства Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На месте происшествия. Селенгинский ЦКК в Бурятии СУ СКР по Бурятии

Семьи погибших получат по 500 тыс. рублей, пострадавшей выделили 200 тыс. рублей. Глава республики Алексей Цыденов поручил подчинённым оперативно выплатить компенсации.

«Также дано распоряжение, чтобы и руководство комбината оказало всю необходимую и материальную, и психологическую поддержку семьям погибших, пострадавшей работнице», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в одном из зданий предприятия нашли тела пяти работников — двух мужчин и трёх женщин. По предварительным данным, они отравились неизвестным газом. Ещё одна пострадавшая выжила, она находится в больнице.