Чита, , 08:02 — REGNUM В Забайкалье охват тестированием на коронавирус сложился достаточно высокий – 297 человек на 100 тысяч населения. Об этом 18 апреля сообщила и. о. начальника управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Динара Ульданова.

Тестирование на COVID-19 (сс) Ministerio de Defensa del Perú

По её словам, в регионе продолжают действовать требования соблюдения масочного режима, обязательной дезинфекции. Ранее специалисты уточнили, что период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в Забайкалье нужно максимально использовать для вакцинации населения.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 апреля, всего в Забайкалье от COVID-19 привиты первым компонентом 697 924 человека (+6 за последние сутки), из них завершили вакцинацию — 646 408 (+95 за сутки).

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