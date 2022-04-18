Тбилиси, , 08:00 — REGNUM Нахождение российского нефтяного танкера в порту Батуми не является нарушением антироссийских санкций. Об этом заявила пресс-служба минэкономики Грузии.

В ведомстве прокомментировали сюжет на телеканале «Пирвели». Журналисты сняли судно «Лоялти» под российским флагом в батумском порту. Авторы материала заявили, что его обслуживание якобы помогает обходить санкции, объявленные против России.

«Пятый пакет санкций ЕС, включающий запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС, предусматривает исключения для энергетики, сельского хозяйства и продовольствия, а также гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.

Как отметили в минэкономики Грузии, данное исключение говорит о том, что отношения в сфере энергетики между Россией и Евросоюзом сохранились. Из этого делается вывод, что нарушения санкций нет.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет вводить санкции против России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси привезли очередных убитых на Украине грузинских наёмников