Петропавловск-Камчатский, 18 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Депутаты Государственной Думы РФ, избранные от Камчатского края в составе федерального списка кандидатов, в своих декларациях за 2021 год указали доходы от 6 до 11 млн рублей. Больше всех заработал Виктор Пинский («Единая Россия»). Декларации о доходам опубликованы на сайте Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Депутат Андрей Гурулёв («Единая Россия») за 2021 год задекларировал доход в сумме 6 646 719,57 рубля. Он владеет снегоболотоходом и прицепом к легковому автомобилю В213 А5, а вот самого автомобиля у него нет. Ну супругу зарегистрирована машина АУДИ Q5. В долевой собственности у семьи Гурулёва две квартиры площадью 36,9 и 72,9 кв. метра.

Депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия») показал официальный доход за 2021 год в сумме10 935 993,69 рубля. В 2020 году он задекларировал доход в два раза меньше — в сумме 5 542 797,20 рубля. У Пинского в собственности четыре земельных участках и жилой дом. Также он владеет автомобилем Mercedes-Benz Sprinter 3. В декларации указаны сведения о двух несовершеннолетних детях, но отсутствуют сведения о супруге.

Ещё один депутат, избранный в составе федерального списка партии, Федот Тумусов («Справедливая Россия — За правду») задекларировал за 2021 год доход в сумме 6 050 243,87 рубля. В 2020 году он заработал несколько меньше — 5 350 201,32 рубля. В безвозмездном пользовании депутата жилой дом. Он владеет автомобилем Тойота Land Cruiser Prado. Супруга Тумусова официально показала доход в сумме 254 241,05 рубля. На неё зарегистрированы земельный участок, жилой дом и гараж.

Депутат Роза Чемерис («Новые люди») указала в декларации доход в сумме 9 238 179,41 рубля. На неё оформлены земельный участок и жилой дом, так же в совместной собственности у неё квартира в 57,8 кв. м. Её супруг, который является депутатом Законодательного собрания Приморья, Игорь Чемерис задекларировал доход в сумме10 525 765,51 рубля. Он владеет снегоболотоходом.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы, избранная по камчатскому одномандатному округу, Ирина Яровая («Единая РОссия») за 2021 год задекларировала доход в сумме 7 377 537,79 рубля.