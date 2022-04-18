Москва, , 07:59 — REGNUM О героических действиях старшего водителя автомобильного батальона сержанта Евгения Комарова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 18 апреля в Минобороны России.

Старший водитель автомобильного батальона сержант Евгений Комаров Минобороны РФ

Отмечается, что сержант в составе сводной автомобильной колонны доставлял боеприпасы общевойсковым подразделениям ВС РФ, ведущим наступление на позиции украинских нацистов.

«Приближаясь к полю боя, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, несмотря на множественные ранения, которые были им получены из-за разорвавшегося рядом с машиной минометного снаряда Комаров под плотным огнем киевских боевиков смог вывести загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону, грамотно пользуясь рельефом местности.

«В результате проявленной смелости, решительности и профессионализму сержанта Евгения Комарова общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители курганского города Катайска привезли пациентам военного клинического госпиталя Екатеринбурга, раненым в ходе спецоперации российских войск на Украине, подарки.