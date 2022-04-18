Чита, 18 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 18 апреля, всего в регионе привиты первым компонентом 697 924 человека (+6 за последние сутки), из них завершили вакцинацию — 646 408 (+95 за сутки).

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Повторно вакцинировались 203 155 забайкальцев (0 за сутки).

Также первый компонент вакцины получили 960 детей (0 за сутки), из них завершили вакцинацию — 787 (0 за сутки).

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