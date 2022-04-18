Улан-Удэ, , 07:55 — REGNUM В Бурятии правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которого произошло утром 18 апреля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

ДТП в Бурятии Цитата из видео УГИБДД по Бурятии

По предварительным данным, около 7 часов утра 37-летний водитель автомобиля Scania на федеральной трассе Иркутск — Чита сбил пешехода 1963 года рождения. Наезд произошёл на отвороте в посёлок Тулунжа в пригороде Улан-Удэ.

«Пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.