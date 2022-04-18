Благовещенск, , 08:18 — REGNUM В Амурской области продолжают фиксировать появление очагов возгорания сухой растительности. За сутки их насчитали 26, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар 89.mchs.gov.ru

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За нарушение правил противопожарной безопасности за все время действия особого противопожарного сезона в муниципалитетах региона намерены оштрафовать 486 человек на 1,3 млн рублей.

Возникновению природных пожаров способствует сухая погода. Общая площадь возгораний составила 76 га. Боролись с огнём 113 человек и 31 единица техники. Пожары зафиксированы в городах Благовещенск, Зея, Свободный, посёлке Прогресс, а также в Благовещенском, Зейском, Магдагачинском, Свободненском, Сковородинском районах, Завитинском и Ивановском муниципальных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на всей территории Амурской области был введён особый противопожарный режим.