Чита, 18 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. За сутки в Забайкальском крае зарегистрировано 47 случаев заболевания COVID-19, при этом суточный показатель заболеваемости ниже аналогичного в Российской Федерации на 10,6%. По сравнению с прошлой неделей, снижение составило 35,1 процента, это больше, чем за такой же период 2021 года, сообщила в ходе оперативного совещания в правительстве региона 18 апреля сообщила и. о. начальника управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Динара Ульданова.

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«Динамика ОРВИ и гриппа показывает превышение эпидпорога по краевой столице на 16,7%, что выше уровня предыдущей недели на 5,4%. Мы связываем это с тем, что продолжает регистрироваться групповая заболеваемость ОРВИ в учреждениях образования. Так, на прошлой неделе зафиксировано заболевание в трех классах двух школ и в трех детских дошкольных учреждениях», — сказала Динара Ульданова.

Она отметила, что заболеваемость снижается по всем возрастным и профессиональным группам. По районам края также продолжается снижение на 28 территориях, но в пяти районах наблюдается незначительный рост по сравнению с прошлой неделей. Это Балейский, Карымский, Красночикойский, Агинский, Шелопугинский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. По состоянию на 18 апреля, тяжелобольных насчитывается 31 (0 за сутки), двое (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число жертв составляет уже 2657 человек (0 за сутки). Это наилучший показатель.

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