Луганск, 18 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики девять раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом 18 апреля сообщило представительство ЛНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Украинские боевики обстреляли населённые пункты Донецкий, Первомайск и Калиново. Всего зафиксировано девять обстрелов с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, а также реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

В результате обстрелов ранения получили женщины 1958 и 1961 годов рождения. Кроме того, были повреждены семь жилых домов и хозпостройка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрелов украинскими боевиками населённого пункта Первомайск в ЛНР было повреждено четыре жилых дома.