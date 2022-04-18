В ЛНР при обстрелах со стороны боевиков Киева были ранены две женщины
Луганск, 18 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики девять раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом 18 апреля сообщило представительство ЛНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские боевики обстреляли населённые пункты Донецкий, Первомайск и Калиново. Всего зафиксировано девять обстрелов с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, а также реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
В результате обстрелов ранения получили женщины 1958 и 1961 годов рождения. Кроме того, были повреждены семь жилых домов и хозпостройка.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрелов украинскими боевиками населённого пункта Первомайск в ЛНР было повреждено четыре жилых дома.