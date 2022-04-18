Томск, , 07:47 — REGNUM В Томской области перед судом предстанут двое местных жителей по обвинению в организации и проведении азартных игр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Игровой стол в казино Pxhere.com

По данным следствия, обвиняемые организовали игорное заведение с использование покерных столов, фишек и карт в цокольном этаже здания в Томске.

«Обвиняемые разработали порядок деятельности и график работы игорного заведения, осуществляли подбор кадров для работы в качестве крупье-дилеров, конспирацию и контроль за игровым процессом», — отметили в управлении.

Подпольное казино в результате проработало три года, начиная с весны 2018 года, пока в мае 2021 года его не прикрыли правоохранители. Доход от незаконной деятельности превысил 12,7 млн рублей. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.