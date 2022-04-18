Оренбург, , 07:46 — REGNUM Член Совета Федерации Елена Афанасьева отчиталась о годовом доходе в 7,21 млн рублей. Она владеет частью земельного участка, который имеет общую площадь 1 тыс. кв. метров, и долей в жилом доме общей площадью 1100 кв. метров. В собственности сенатора находится две квартиры (106,9 кв. м и 62,6 кв. м), а также нежилое помещение (55,3 кв. м). Напомним, годом ранее Афанасьева отчитывалась о доходе в 7,3 млн рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сенатор Андрей Шевченко задекларировал доход почти в 5,8 млн рублей. В равных долях с супругой владеет земельным участком (1163 кв. м) и домом (428 кв. м). В автопарке сенатора числится автомобиль BMW X5 xDrive30d, прицеп к легковому автомобилю МЗСА 617 715, снегоболотоход CFMOTO TERRALANDER и снегоход Arctic Cat Bearcat ZI XT LIMITED.

Напомним, за 2020 год Шевченко отчитался о доходе 5,68 млн рубоей. Стоит отметить, он представляет в Совфеде интересы Законодательного собрания Оренбургской области. После выборов в Госдуму и Заксобрание в сентябре 2021 года Андрей Шевченко сохранил пост сенатора.

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