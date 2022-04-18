Оренбург, 18 апреля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от Оренбургской области отчитались о своих доходах за 2021 год. Самый большой доход у Андрея Аникеева («Единая Россия») – 9,92 млн рублей. Он владеет двумя жилыми домами (286 и 245 кв. метров), двумя земельными участками (2,2 тыс. га – под строительство, более 32 тыс. кв. метров – под пчеловодство). Кроме того, он является совладельцем квартиры площадью свыше 80 кв. метров.

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За депутатом не числится ни одного транспортного средства. Супруга Аникеева за год заработала 393,7 тыс. рублей. У нее в собственности два жилых дома, два земельных участка и несколько машин — Лада Ларгус и Ford Focus.

Доход Виктора Заварзина («Единая Россия») за прошлый год составил 7,14 млн рублей. Депутат является владельцем жилого дома площадью в 200 кв. м, долей в квартире площадью 108 кв. м, хозяйственной постройки в 46 кв. м, автомобиля Toyota Camry и мотоцикла Honda.

Жена депутата заработала за 2021 год 242 тыс. рублей. Она – собственник доли в квартире в 108 кв. м и двух гаражей. Владеет двумя иномарками.

Олег Димов («Единая Россия») отчитался о годовом доходе в 6,77 млн рублей. У него в собственности находятся четыре земельных участка площадью от 278 до 1275 кв. м. В автопарке Димова два автомобиля Mercedes. Супруга Олега Димова задекларировала доход в 272 тыс. рублей. Она владеет машиноместом на 16 кв. м.

Бывший глава Оренбурга Владимир Ильиных («Единая Россия») заработал за 2021 год 4,37 млн рублей. Он владеет гаражом площадью 114 кв. м. Транспортных средств, согласно данным декларации, не имеет. В безвозмездном пользовании депутата находится квартира площадью 151 кв м и квартира площадью 62 кв. м. Супруга Ильиных за год заработал 4,7 млн рублей. Она является собственницей автомобилем Audi Q7.

Напомним, выборы депутатов Госдумы прошли в сентябре 2021 года.