Чебоксары, 18 апреля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждены административные дела и решается вопрос о привлечении к ответственности одного из водителей, которого подозревают в наезде на сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Инцидент произошёл 14 апреля около 15:00 в посёлке Ибреси. По данным полиции, экипаж ДПС остановил автомобиль «Фольксваген», у которого отсутствовали государственные регистрационные знаки. Правоохранители отмечают, что у водителя не оказалось прав управления транспортным средством, и «вёл он себя агрессивно».

«Пытаясь скрыться, водитель тронулся с места и совершил наезд на сотрудника полиции», — говорят в МВД по Чувашии.

В больнице сотруднику ДПС диагностировали ушиб.

В отделе внутренних дел в отношении водителя составлены административные материалы, предусмотренные ст. 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности»), ч. 6 ст. 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»), ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Помимо этого, в следственное управление СКР по Чувашии передан материал для принятия решения по факту применения насилия в отношении полицейского.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года получила реальный срок жительница Канашского района Чувашии за нападение на двух полицейских. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения после попытки скрыться от правоохранителей на машине.

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