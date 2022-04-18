Вашингтон, 18 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. США утвердили продажу оружия Нигерии почти на $1 млрд вопреки попытке законодателей остановить сделку из-за возможных нарушений прав человека правительством африканской страны, сообщает Reuters.

Jeremy Weate Нигерия

В июле комитет по международным отношениям в Сенате США, а также комитет по иностранным делам в Палате представителей приостановил сделку о продаже 12 боевых вертолетов AH-1Z Cobra компании Bell.

Однако на прошлой неделе государственный департамент США одобрил продажу боевых вертолетов на сумму $997 млн долларов.

Белый дом отметил, что поставка оружия в Нигерию повысит безопасность африканского партнера, что способствует достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США.