Челябинск, 18 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Челябинске состоялось освящение крестов строящегося Христорождественского собора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе епархии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

Чин для всех пяти куполов совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В церемонии приняли участие губернатор области Алексей Текслер и его супруга. Чиновник отметил, что возведение храма подходит к концу, и поблагодарил всех причастных к строительству.

Кафедральный собор Рождества Христова возводят на пересечении улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта. Первую сваю забили здесь 25 декабря 2014 года. А в 2020-м общшестроительные работы были завершены и началась отделка.