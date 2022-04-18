Красноярск, , 07:41 — REGNUM По состоянии на утро 18 апреля в Красноярском крае действует 15 лесных пожаров на площади 453 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Temvremenem.me

Очаги возгораний зарегистрированы девяти районах. Тушением занимаются специалисты Лесопожарного центра, а также спецтехника.

За минувшие выходные (16-17 апреля) в крае потушено 58 лесных пожаров на общей площади 735 га. Возгорания ликвидировали в 27 районах. В тушении принимали участие более 1050 человек, было задействовано 187 единиц спецтехники, восемь воздушных судов.

В большинстве случаев причинами пожаров, по предварительным данным, стали переход огня с земель иных категорий, действия местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 15 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим.

Читайте также: В Красноярском крае за сутки зафиксировано 67 ландшафтных пожаров