Катайск, Курганская область, , 07:39 — REGNUM Жители курганского города Катайска привезли пациентам военного клинического госпиталя Екатеринбурга, раненым в ходе спецоперации российских войск на Украине, подарки. Об этом сообщает оперативный штаб Курганской области.

Военная операция России Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители Катайска привезли 160 комплектов с продовольствием и гигиеническими принадлежностями, а также две тысячи медицинских пелёнок и 27 упаковок целительной минеральной воды из курганских источников.

Делегатами от Катайска выступили члены местной Общественной палаты, Совета ветеранов, «Боевого Братства», представители городского и областного парламента.

Вместе с подарками были переданы письма солдатам от юных жителей Катайска, а также 100 книг для библиотеки госпиталя.

Напомним, Вооруженные силы России, во взаимодействии с боевыми подразделениями ДНР и ЛНР, продолжают проведение специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

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