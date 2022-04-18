Саянск, Иркутская область, , 07:38 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности ДТП в Саянске, где был травмирован пешеход.

Саянск Цитата из видео МВД

Инцидент случился сегодня, 18 апреля, около 5:00 местного времени. Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что неустановленный водитель на пешеходном переходе допустил наезд на 25-летнего мужчину, а затем скрылся с места ДТП. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

В ходе поисковых мероприятий, в двух километрах от места аварии, стражи порядка нашли автомобиль Toyota Mark II с характерными повреждениями, оставленный на обочине дороги. Через час предполагаемый водитель явился в ОВД для дачи пояснений, им оказался 20-летний местный житель.

По результатам медицинского освидетельствования, предварительно выяснилось, что в момент аварии лихач находился за рулем в нетрезвом виде.

В настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет дана правовая оценка участникам дорожного движения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах Иркутска и Иркутского района за неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек, из них трое — несовершеннолетние участники дорожного движения, один человек погиб.