Красноярск, 18 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Красноярск заволокло дымом из-за пала травы в окрестностях города. В связи с этим сотрудники управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю организовали мониторинг качества атмосферного воздуха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Ландшафтный пожар в Красноярском крае

«Результаты исследований, проведённых 18 апреля, показали превышение максимально-разовых концентраций в отобранных пробах по взвешенным частицам РМ2,5 от 1,2 до 1,9 раза, а также по диоксиду азота — в 1,2 раза», — отметил руководитель ведомства Дмитрий Горяев.

По другим веществам превышений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходных в регионе было зафиксировано рекордное количество палов сухой травы.