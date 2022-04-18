Владивосток, 18 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Во Владивостоке 18 апреля начались работы по обработке территорий от клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Клещ

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Обработку начали с парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо.

Постепенно обработают парковую зону ДВФУ, четыре кладбища, сквер имени Суханова, парки Минного городка и Покровского.

«В период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 авреля в Приморье в больницы обратились 28 человек с жалобами на присасывание клеща, в том числе 11 детей.