Кемерово, , 07:37 — REGNUM В ходе рассмотрения банкротного спора новосибирской компании «Паритет» с ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» из Кузбасса в отношении последнего ввели первый этап — наблюдение. Оно продлится до 22 августа 2022 года. Вердикт арбитража Кемеровской области ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии компании «Паритет» на сумму 45,2 млн рублей внесены в третью очередь реестра требований кредиторов, а неустойку в 5,67 млн рублей учли в реестре отдельно. Долг возник в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору поставки нефтепродуктов.

Временным управляющим утвердили Валерия Трофимова.

Это была не первая попытка обанкротить общество. В 2019 году после внешнего управления актив заключил мировое соглашение с кредиторами, но, судя по всему, выполнил не все свои обязательства по нему. В апреле налоговый орган потребовал выдать исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения на сумму 136,4 млн рублей основного долга и 116 млн рублей пени и штрафов.

Напомним, за первые три месяца 2022 года в России были поданы банкротные иски сразу к шести нефтеперерабатывающим заводам.

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