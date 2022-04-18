Кемерово, 18 апреля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В ходе рассмотрения банкротного спора новосибирской компании «Паритет» с ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» из Кузбасса в отношении последнего ввели первый этап — наблюдение. Оно продлится до 22 августа 2022 года. Вердикт арбитража Кемеровской области ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Претензии компании «Паритет» на сумму 45,2 млн рублей внесены в третью очередь реестра требований кредиторов, а неустойку в 5,67 млн рублей учли в реестре отдельно. Долг возник в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору поставки нефтепродуктов.

Временным управляющим утвердили Валерия Трофимова.

Это была не первая попытка обанкротить общество. В 2019 году после внешнего управления актив заключил мировое соглашение с кредиторами, но, судя по всему, выполнил не все свои обязательства по нему. В апреле налоговый орган потребовал выдать исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения на сумму 136,4 млн рублей основного долга и 116 млн рублей пени и штрафов.

Напомним, за первые три месяца 2022 года в России были поданы банкротные иски сразу к шести нефтеперерабатывающим заводам.

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