Берлин, , 07:31 — REGNUM Жителей Германии предупредила о повышении цен на авиабилеты в связи с событиями на Украине федеральная ассоциация немецкой авиационной промышленности. Об этом заявил глава ассоциации Петер Гербер в своём интервью, опубликованном 18 апреля медиагруппой Funke.

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Гербер пояснил, что в случае введения эмбарго на российские энергоносители авиапромышленность Германии столкнётся с неизбежным повышением цен и потребителям надо быть к этому готовыми. В частности, Гербер предупредил о возможном увеличении стоимости авиабилетов.

Гербер предположил, что летать станет дороже не только из-за роста цен на энергоносители, но и в связи с возрастанием расходов на инфраструктуру. Глава ассоциации выразил уверенность в том, что авиапромышленность Германии сможет справиться с предстоящими трудностями, которые возникнут из-за введения эмбарго на российские энергоресурсы.

По мнению Гербера, большая часть нефти, необходимой для промышленности, уже поступает в порты Северного моря, поэтому эмбарго не приведёт к большим потерям. Также Гербер добавил, что, несмотря на возможное повышение цен на авиабилеты, люди сохранят желание путешествовать, поэтому остановка аэропортов, таких, как берлинский аэропорт имени Вилли Брандта, маловероятна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Deutstche Bank уровень инфляции в ФРГ при дальнейшем наращивании санкций против РФ может вырасти до 10%.

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