Чебоксары, , 07:26 — REGNUM Сенаторы от Чувашии за год стали значительно богаче — в среднем рост доходов составил 75%. В 2021 году по сравнению с 2020 годом доход Николая Федорова возрос на 4,6 млн рублей (+71,8%) и достиг почти 11,2 млн рублей. Николай Владимиров стал богаче на 860 тыс. рублей (+78,6%), получив 2,02 млн рублей дохода. Соответствующие сведения о доходах и имуществе по итогам 2021 года опубликованы на сайте Совета Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Николай Федоров задекларировал по итогам 2021 года11 171 633 рублей 48 копеек дохода. Это на 4 668 758,73 рубля больше, чем он указал в 2020 году (6 502 874,75 рубля) — таким образом, рост составил 71,8%.

Доход супруги снизился на 66,2 тыс. рублей: с 793 838,7 рубля в 2020 году до 727 577,4 рубля в 2021 году. Заработок сократился на 8,35%.

Как и ранее, в собственности Николая Федорова находятся квартира (265 кв. метров), нежилое помещение (94,1 кв. метра), в пользовании – квартира (126,6 кв. метра), в совместном пользовании – дача (187 кв. метров).

У супруги в собственности появилась баня площадью 69,7 кв. метра. Ей по-прежнему принадлежат три земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства (1610 кв. метров, 691 кв. метр и 3593 кв. метра), два жилых дома (202,6 кв. метра и 290,9 кв. метра), три квартиры (65,7 кв. метра; 126,6 кв. метра и 88,1 кв. метра).

В 2021 году Николай Федоров остался без автомобиля ГАЗ М-21: согласно декларации, за супругами не задекларированы другие транспортные средства. В то же время за супругой числится машиноместо площадью 16,3 кв. метра.

Николай Владимиров задекларировал 2 022 117 рублей 18 копеек дохода по итогам 2021 года, его супруга – 126 747 рублей 55 копеек, у троих детей указан нулевой доход.

Владимиров является собственником двух земельных участков (800 и 1500 кв. метров), квартиры (45,4 кв. метра), бани (106,6 кв. метра) и иномарки Toyota Highlander. За его супругой числится квартира (42,5 кв. метра). В пользовании сенатора и троих детей находятся две квартиры (42,5 и 145,5 кв. метра). В долевой собственности супруги и детей находится квартира площадью 175,3 кв. метра, в пользовании – земельный участок (1500 кв. метров) и баня.

Напомним, что в 2020 году, когда Николай Владимиров являлся депутатом горсобрания Чебоксар, тогда он заработал по основному месту работы 301 163,45 рубля, его иной доход составил 830 893 рубля – таким образом, общий годовой заработок составлял 1 132 056,45 рубля. С переходом в Совет Федерации его общий доход возрос на 78,62% (или на 890 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году президент России Владимир Путин заработал 10 202 616 рублей. В 2020 году глава государства задекларировал 9,994 млн рублей, в 2019 году – 9,726 млн рублей.