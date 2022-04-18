Чебоксары, 18 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Сенаторы от Чувашии за год стали значительно богаче — в среднем рост доходов составил 75%. В 2021 году по сравнению с 2020 годом доход Николая Федорова возрос на 4,6 млн рублей (+71,8%) и достиг почти 11,2 млн рублей. Николай Владимиров стал богаче на 860 тыс. рублей (+78,6%), получив 2,02 млн рублей дохода. Соответствующие сведения о доходах и имуществе по итогам 2021 года опубликованы на сайте Совета Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Николай Федоров задекларировал по итогам 2021 года11 171 633 рублей 48 копеек дохода. Это на 4 668 758,73 рубля больше, чем он указал в 2020 году (6 502 874,75 рубля) — таким образом, рост составил 71,8%.

Доход супруги снизился на 66,2 тыс. рублей: с 793 838,7 рубля в 2020 году до 727 577,4 рубля в 2021 году. Заработок сократился на 8,35%.

Как и ранее, в собственности Николая Федорова находятся квартира (265 кв. метров), нежилое помещение (94,1 кв. метра), в пользовании – квартира (126,6 кв. метра), в совместном пользовании – дача (187 кв. метров).

У супруги в собственности появилась баня площадью 69,7 кв. метра. Ей по-прежнему принадлежат три земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства (1610 кв. метров, 691 кв. метр и 3593 кв. метра), два жилых дома (202,6 кв. метра и 290,9 кв. метра), три квартиры (65,7 кв. метра; 126,6 кв. метра и 88,1 кв. метра).

В 2021 году Николай Федоров остался без автомобиля ГАЗ М-21: согласно декларации, за супругами не задекларированы другие транспортные средства. В то же время за супругой числится машиноместо площадью 16,3 кв. метра.

Николай Владимиров задекларировал 2 022 117 рублей 18 копеек дохода по итогам 2021 года, его супруга – 126 747 рублей 55 копеек, у троих детей указан нулевой доход.

Владимиров является собственником двух земельных участков (800 и 1500 кв. метров), квартиры (45,4 кв. метра), бани (106,6 кв. метра) и иномарки Toyota Highlander. За его супругой числится квартира (42,5 кв. метра). В пользовании сенатора и троих детей находятся две квартиры (42,5 и 145,5 кв. метра). В долевой собственности супруги и детей находится квартира площадью 175,3 кв. метра, в пользовании – земельный участок (1500 кв. метров) и баня.

Напомним, что в 2020 году, когда Николай Владимиров являлся депутатом горсобрания Чебоксар, тогда он заработал по основному месту работы 301 163,45 рубля, его иной доход составил 830 893 рубля – таким образом, общий годовой заработок составлял 1 132 056,45 рубля. С переходом в Совет Федерации его общий доход возрос на 78,62% (или на 890 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году президент России Владимир Путин заработал 10 202 616 рублей. В 2020 году глава государства задекларировал 9,994 млн рублей, в 2019 году – 9,726 млн рублей.