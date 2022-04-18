Якутск, 18 апреля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Доходы депутата от КПРФ Петра Аммосова, избранного в Госдуму РФ по одномандатному округу Якутии, возросли с 533 тыс. рублей в 2020 году до 1,96 млн рублей в 2021. Декларация о доходах опубликована на сайте федерального парламента.

Sakhakprf.ru Депутат Пётр Аммосов

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На него и его супругу записана только одна квартира площадью 53,4 кв. м., ещё одна (в 86,6 кв. м.) предоставлена им в безвозмездное пользование на срок депутатства.

Пётр Аммосов был избран в Госдуму в сентябре 2021 года. В 2020 году он был депутатом Госсобрания Якутии и ему принадлежал автомобиль Isuzu Bighorn, которого теперь нет в декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Амурской области, зампредседателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Вячеслав Логинов («Единая Россия») за 2021 год заработал 5,2 млн рублей. Его доходы выросли, количество собственности осталось прежним.