Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Полиция ищет преступнкиов, утроившыих стрельбу в клубе Южной Каролины, США, в результате которой были ранены по меньшей мере девять человек, ообщает 18 апреля Reuters.

Стрельба Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США

Неизвестные открыли огонь утром 18 апреля в клубе Cara’s Lounge, поситетели которого отмечали Пасху. В данный момент информации о погибших не поступало.

Отметим, в эти выходные в Южной Каролине произошла еще одна массовая стрельба, в результате которой пострадали 14 человек. Позже был задержан 22-летний подозреваемый по имени Джуэйн Прайс.

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