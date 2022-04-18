Вашингтон, 18 апреля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Полиция ищет преступников, утроивших стрельбу в клубе Южной Каролины, США, в результате которой были ранены по меньшей мере девять человек, сообщает 18 апреля Reuters.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Неизвестные открыли огонь утром 18 апреля в клубе Cara’s Lounge, посетители которого отмечали Пасху. В данный момент информации о погибших не поступало.

Отметим, в эти выходные в Южной Каролине произошла еще одна массовая стрельба, в результате которой пострадали 14 человек. Позже был задержан 22-летний подозреваемый по имени Джуэйн Прайс.