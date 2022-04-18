Чита, 18 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 18 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 543 (+47 за минувшие сутки). Вместе с тем 163 922 пациента (+108 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Тяжелобольных насчитывается 31 (0 за сутки), двое (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число жертв составляет уже 2657 человек (0 за сутки). Это наилучший показатель.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2326 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания

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