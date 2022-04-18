Горно-Алтайск, 18 апреля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет бывший глава Онгудайского района, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

По данным следствия, в 2009 году район купил жилой дом для главврача районной больницы, который был другом главы администрации. Для придания законности сделки в доме был прописан брат врача, которого позднее устроили водителем скорой помощи в больнице.

В период с января 2012 года по март 2013-го обвиняемый, превышая свои полномочия, заключил договор от имени района с братом главврача, после чего передал медику дом с земельным участком. Ущерб району впоследствии был оценён в 600 тыс. рублей.

«Кроме того, были существенно нарушены охраняемые законом конституционные права и законные интересы 5 жителей Онгудайского района, признанных районной администрацией нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», — отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия дом вернули муниципалитету. Сам экс-глава свою вину не признал. Тем не менее, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.