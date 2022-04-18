Хабаровск, , 07:25 — REGNUM Три депутата-единоросса Государственной думы восьмого созыва от Хабаровского края отчитались о доходах за 2021 год. Декларации опубликованы на сайте ГД.

Голосование в Госдуме Duma.gov.ru

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Борис Гладких заработал 5 754 447,30 рубля. В собственности у него только мотоцикл Honda SBRS00RR. Супруга задекларировала доход в 428 052,82 рубля, имеет квартиру в 70 квадратных метров.

Максим Иванов получил доход в 3 757 998,50 рубля. В собственности у депутата Toyota Lexus GX460.

Павел Симигин отчитался о доходе в 1 828 516,78 рубля. Он владеет четырьмя земельными участками, несколькими гостевыми домами, жилым домом с пристройкой и подвалом, гаражем, летней кухней и двумя автомобилями.

Доход супруги Симигина составил 21 508 389,37 рубля. В собственности у неё земельный участок, жилой дом и квартира, а также Lexus NX200T, два мотоцикла и гидроцикл Yamaha GP1300R.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Совета Федерации от Хабаровского края Андрей Базилевский отчитался о дохода за 2021 год. Базилевский заработал более 23 млн рублей, его супруга почти 1 млн рублей.