Новосибирск, , 07:15 — REGNUM Паводковый период на территории Новосибирской области проходит спокойно. Об этом на оперативном совещании сегодня, 18 апреля, сообщил губернатор Андрей Травников.

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«Впереди вторая волна, — подчеркнул он. — Тем не менее, остаётся риск – опасность от затопленных углубленных мест. Там мы получаем трагедии, могут погибнуть дети. Прошу муниципалитеты организовать рейды, выявить подобные места и оградить, чтобы обезопасить детей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирской реке ищут тело девочки, поскользнувшейся на бетонной плите.