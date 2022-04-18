Новосибирск, 18 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области сельхозпроизводителям, ведущим пал травы, господдержка предоставляться не будет. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

«Мы готовились к началу пожароопасного сезона. Сил и средств достаточно. Но есть одно направление работы, которое требует усиления. Как бы мы не говорили и не вели разъяснительную работу, фермеры продолжают выжигать траву, а собственники дачных участков − сжигать мусор», — сказал Травников сегодня, 18 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Он уточнил, что за первые дни с начала пожароопасного режима, введённого на территории региона, уже зафиксированы несколько случаев перехода огня на постройки.