Ульяновск, 18 апреля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 17 апреля в регионе зарегистрировано 108 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 14 меньше, чем было выявлено 16 апреля (122).

Отметим, что на начало апреля в Ульяновской области регистрировалось более 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией – с тех пор количество вновь инфицированных снижается ежедневно.

Всего в Ульяновской области сделано 2 018 842 лабораторных исследования, в том числе 17 апреля проведено 1986 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, количество тестирования на SARS-CoV-2 в Ульяновской области снижается: 5 апреля проведено 2952 исследований, 12 апреля сделано 2855 тестов, 13 апреля – 3189.