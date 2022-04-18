18 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи соцсетей в Италии выступили против участия страны в конфликте на Украине в качестве гаранта её безопасности

Владимир Бадмаев, , 07:27 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский назвал страны, продемонстрировавшие готовность дать гарантии безопасности Украине. В их число вошли США, Великобритания, Италия и Турция, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Индуно Доменико. Возвращение раненого солдата. Ок. 1854

Эта новость вызвала удивление и недовольство в итальянском сегменте соцсетей. Пользователи не понимают, что это означает, и опасаются дальнейшего ухудшения отношений с Россией из-за этого. Многие также боятся, что в случае военного конфликта Италия как гарант будет вынуждена воевать.

«Что вообще означает, быть «гарантом безопасности»? Хотелось бы, чтобы наше правительство объяснило нам это до того, как взяло на себя обязательства», — отметил Грегор С.

«Если когда-нибудь вспыхнет военный конфликт и нашим солдатам придётся идти воевать, то на передней линии должны идти дети и внуки политиков!» — возмутилась Илария М.

«Я готов помочь украинскому народу, но я совсем не готов идти воевать и умирать из-за Украины. Я думаю, что многие другие думают как я», — пишет Гвидо К.

«Зеленский всеми способами пытается втянуть других в свою абсурдную войну», — считает Росарио М.

«Повторяю, остановите этого комика, он начнёт третью мировую», — добавил Карло К.

Владимир Зеленский в роли президента Голобородько Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015-2018. Украина

«Если честно, дружить с Россией нам было бы выгоднее, чем с Украиной. Но мы, конечно, мазохисты», — заметил Франческо С.

«Любые ответные действия России против Италии являются исключительной ответственностью этого правительства, которое втягивает нас в войну, которой мы не хотим», — подчеркнул Роберто Ф.

Комментаторы также заявляют, что правительство Марио Драги не представляет народ Италии и не имеет права подписывать подобные документы. Кроме того, многие сомневаются, что Рим сможет гарантировать безопасность кому-либо, учитывая, что Италия сама является несамостоятельной страной.

«Италия продана, итальянский народ против всего этого, но позорные политики, которые сидят в правительстве, продают страну ради чужих интересов», — заявила Леонора Н.

«Зеленский, напоминаю, что Драги представляет не всю Италию, а лишь её малую часть, находящуюся в подчинении у европейской и американской клики», — отметил Андреа Б.

«Это больное правительство нужно распустить по домам. Мы, итальянцы, не хотим никому посылать оружие, мы хотим мира!» — призывает Джузеппе С.

Джо Байден и Марио Драги (сс) Office of the President of the United States

«Сомневаюсь, что мы можем гарантировать вашу безопасность…» — полагает Фиоренцо Р.

«Италия ничего не гарантирует даже нам», — смеётся Кармен О.

«Мы не знаем, как обеспечить безопасность на улицах наших городов», — поддержал Сальваторе М.

Читайте также: «НАТО — источник всех войн»: в Италии согласились с заявлением Кремля