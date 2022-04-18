Горно-Алтайск, , 07:02 — REGNUM Пожар в урочище Страшный лог на границе Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай ликвидирован. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Травяной пожар в Республике Алтай Телеграмм-канал Олега Хорохордина

Возгорание сухой травы произошло в воскресенье, 17 апреля. По словам главы, длина кромки пожара достигала 15 км, а площадь — четырёх гектаров.

«Из-за жаркой погоды и ветра была серьезная угроза перехода пламени в жилой сектор – к микрорайонам Каяс и Заимка, но силами наших пожарных и спасателей, представителей лесничеств и добровольцев возгорание удалось локализовать и ликвидировать», — написал он в своём телеграмм-канале.

В ликвидации возгорания было задействовано более 70 человек и около 20 единиц техники. Глава поблагодарил всех огнеборцев за спасение домов местных жителей.

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