Оренбург, 18 апреля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Оренбурге маленьких щенков выбросили умирать. О случае жестокости сообщается на площадке паблика «Я – живой» в соцсети «ВКонтактке».

Щенок

Щенков в железной бочке, врытой в землю, обнаружили прохожие. Семьи с детьми гуляли рядом. Очевидцы накормили щенков и разместили объявление на интернет-площадках.

Щенков вызволили из бочки. Об их местонахождении не сообщается. В комментариях оренбуржцы возмущаются жестокостью тех, кто выбросил щенков умирать.