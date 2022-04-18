Новокузнецк, Кемеровская область, 18 апреля 2022, 07:02 — REGNUM В новокузнецком сквере А. Ф. Кузнецова 23 апреля пройдёт субботник. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов, который предложил собраться однофамильцам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На субботнике
На субботнике
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН по Воронежской области

«В прошлом году праздник удался: убрали не только обширную территорию, но и отлично пообщались, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Акцию предлагаю продолжить: уверен, что неравнодушные Кузнецовы, любящие свой город, откликнуться вновь и придут на субботник в сквер».

Отметим, что 21, 22 и 23 апреля в районах Новокузнецка пройдут всекузбасские субботники.