Новокузнецк, Кемеровская область, 18 апреля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В новокузнецком сквере А. Ф. Кузнецова 23 апреля пройдёт субботник. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов, который предложил собраться однофамильцам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН по Воронежской области На субботнике

«В прошлом году праздник удался: убрали не только обширную территорию, но и отлично пообщались, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Акцию предлагаю продолжить: уверен, что неравнодушные Кузнецовы, любящие свой город, откликнутся вновь и придут на субботник в сквер».

Отметим, что 21, 22 и 23 апреля в районах Новокузнецка пройдут всекузбасские субботники.