Мадрид, 18 апреля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Уже несколько недель администрация премьер-министра Испании с помощью искусственного интеллекта отслеживает поминутно всё, что говорится о Педро Санчесе на радио и телевидении по всей стране — как на национальном, так и на региональном уровнях. Об этом пишет испанское издание ABC.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

«Команда, следящая за имиджем Санчеса, имеет внешнюю службу, которая, основываясь на алгоритмах и сложной технологической и человеческой организации, мгновенно оповещает о любом упоминании президента в новостных программах, ток-шоу или других видах контента, имеющем минимальное отношение к новостям», — говорится в сообщении издания.

Новизна, отмечает издание, заключается в том, что эта система искусственных технологий мгновенно отправляет сигнал тревоги команде Санчеса: всего через две минуты после того, как в эфире прозвучала хотя бы даже минимальная отсылка к премьер-министру, его команда получает сигнал тревоги на свои мобильные телефоны с описанием и звуковым или аудиовизуальным фрагментом, который только что был транслирован в эфире.