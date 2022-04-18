Токио, 18 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Министр финансов России планирует присутствовать на онлайн-встрече G20, сообщают 18 апреля местные СМИ со ссылкой на главу минфина Японии Сюнъити Судзуки.

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«Государство-председатель G20 Индонезия отправила приглашения всем странам. Касательно участников встречи, есть информация о том, что российский министр финансов присоединится в режиме онлайн. Я слышал о такой информации. Однако всеми деталями занимается Индонезия», — рассказал Судзуки.

При этом Судзуки указал, что Япония не может давать комментарии по поводу участия во встрече других стран, так как все государства регистрируются у страны-председателя Индонезии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Индонезия рассмотрит возможность участия украинской делегации в саммите G20.