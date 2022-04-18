Улан-Удэ, 18 апреля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 135 562, 44% из которых зарегистрированы в Улан-Удэ.

Выздоровели в республике после COVID-19 за весь период пандемии 131 955 человек, в том числе 14 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 2990 пациентов.