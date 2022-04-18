Чебоксары, , 06:51 — REGNUM Коллективный иммунитет к ковиду в Чувашии продолжил снижаться. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 15 апреля, в Чувашии привились от ковида 692 816 жителей, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 662 015 человек. Отметим, что за неделю, с 8 по 15 апреля, число сделавших прививку возросло на 3004 человек.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составил 40,3%, что на 0,5% ниже показателя предыдущей недели. Это на 4,5% меньше, чем в среднем по России (45,2%).

Напомним, что 8 апреля в республике уровень коллективного иммунитета составлял 40,8%, 1 апреля – 41,5%, 25 марта – 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 марта — 45%, 4 марта — 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждён 78 041 случай заражения коронавирусом, выздоровели 68 483 человека, скончались 4579 ковид-больных.

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