Нью-Дели, 18 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Как минимум восемь сотрудников полиции, а также гражданские лица пострадали в результате беспорядков и столкновений между группами индусской и мусульманской молодёжи в столице Индии Нью-Дели. Об этом 18 апреля сообщил представитель полиции в эфире телеканала NDTV.

Mujeebcpy Протестующие блокируют уличное движение в Нью-Дели

Беспорядки начались после религиозных шествий индусской и мусульманской процессий, которые столкнулись у мечети в районе Джахангирпури. Полиция предпринимала попытки развести процессии, но в каждой из религиозных групп нашлись радикалы, которые начали столкновения. В настоящее время обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.

К вечеру 17 апреля столкновения охватили несколько пригородов Нью-Дели. МВД Индии было вынуждено привлечь более 10 тыс. полицейских в пригородах Ноида и Газиабад, где ситуация особенно обострилась. Идет проверка автомобилей, торговых центров и гостиниц, мониторятся публикации в социальных сетях. На утро 18 апреля были задержаны более 20 подозреваемых в подстрекательстве к беспорядкам.

Власти Индии хотят избежать повторения межрелигиозных столкновений, произошедших в феврале 2020 года на северо-востоке Нью-Дели, жертвами которых стали 53 человека.

Столкновения между радикально настроенными религиозными группами отмечены и в других частях Индии, в том числе в штатах Гуджарат, Джаркханд и Западная Бенгалия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте 14 человек в Индии в результате столкновений между индусами и мусульманами.