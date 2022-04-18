Мадрид, 18 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Испанцы действуют гораздо эффективнее, если они объединяются, и тем более в таком «стратегическом секторе, как продовольственный». Об этом в интервью агентству EFE заявил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас.

Испания

«До 2020 года у нас было несколько лет функционирования рынков, которые работали как часы с точки зрения логистики. Сначала с COVID-19, а затем <…> [с ситуацией на Украине], мы переживаем самый трудный момент этого века, и большой вопрос в том, как мы можем исправить это вместе, в духе сплочения», — сказал Планас.

По его словам, если испанцы будут разделены, «результат автоматически будет гораздо ниже».