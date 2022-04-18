Хабаровск, 18 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. У члена Совета Федерации от Хабаровского края Сергея Безденежных в 2021 году сократились доходы. Официальная декларация опубликована на сайте СФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

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Так, сенатор отчитался о доходе в 5,7 млн рублей (в 2020 году он задекларировал чуть более 8 млн рублей), его супруга заработала 9,5 млн рублей (4,6 млн рублей — годом ранее)

В собственности у Сергея Безденежных квартира, жилой дом и Toyota Land Cruiser 200. У супруги есть Toyota WISH и торговые павильоны.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы от Камчатки, заместитель председателя ГД РФ Ирина Яровая («Единая Россия») за 2021 год задекларировала доход в сумме 7 377 537,79 рубля.