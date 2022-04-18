Памплона, Испания, , 06:42 — REGNUM Глава партии «Союз наваррского народа» (Unión del Pueblo Navarro) Хавьер Эспарса по случаю празднования баскской партией EH Bildu «Дня Родины» (Aberri Eguna) в Памплоне заявил, что Наварра никогда не станет отделяться от Испании. Об этом пишет агентство EFE.

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«Наварра никогда не будет частью баскской республики, независимого баскского государства, Страны Басков (Euskal Herria) или как бы они ни хотели назвать образование, которое никогда не существовало и никогда не будет существовать», — сказал Эспарса.

По его словам, «Наварра является тем, чем она является», а именно – «сообществом с форальными правами, дифференцированным и интегрированным в Испанию, потому что именно это отстаивает большинство наваррского общества, и ни ЭТА раньше, ни ее политическим наследникам сейчас не удастся аннулировать и согнуть волю этого большинства».